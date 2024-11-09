Баварія звернула увагу на форварда Спортінга Віктора Дьокереша, про що повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

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За інформацією джерела, мюнхенці зацікавилися 26-річним нападником та вже зібрали основну інформацію про нього, хоча поки не здійснили конкретних дій для переходу.

Протягом останніх тижнів топові клуби Європи також виявляли інтерес до шведа та продовжують стежити за його виступами. Баварія планує ретельно слідкувати за розвитком ситуації навколо гравця, який, як очікується, може залишити Спортінг не пізніше літа 2025 року.

Раніше повідомллося, що Спортінг знизив ціну на Віктора до 75 млн євро. Раніше керівництво "левів" планувало виручити за шведського форварда 100 млн євро – саме така клаусула прописана в контракті гравця з клубом.

Нагадаємо, контракт Дьокереша зі нинішнім клубом чинний до літа 2028 року. У цьому сезоні Віктор забив у 17 матчах у всіх турнірах 23 голи й оформив 4 асисти.

FC Bayern have inquired about Viktor #Gyökeres and gathered information, but no further action has been taken yet.



Nearly all top European clubs have already made similar inquiries in recent weeks and continue to do so. Bayern plan to continue closely monitoring his… pic.twitter.com/HHxcMQJiZD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 8, 2024

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