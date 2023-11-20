Провальний минулий сезон Томіясу в Арсеналі не відлякав Баварію. Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, минулого літа мюнхенський клуб всерйоз розглядав варіант із придбанням японця.

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Причина інтересу Баварії до Такехіро полягала в тому, що Томіясу здатний зіграти не тільки на позиції лівого захисника, але також може "закрити" позицію центрального і правого захисника. Згідно з джерелом, Баварія продовжуватиме стежити за ситуацією навколо конкурента Зінченка і, можливо, спробує придбати його наступного літа.

Зимовий трансфер Томіясу в Баварію виключений через участь гравця в Кубку Азії у складі національної збірної.

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