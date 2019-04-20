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Баварія приєдналася до перегонів за Еріксеном

10:54 114 Читать на русском
Баварія приєдналася до перегонів за Еріксеном
Крістіан Еріксен / Reuters

Контракт 27-річного півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена зі "шпорами" закінчується влітку 2020 року, що привернуло інтерес безлічі клубів.

У Мюнхені Еріксен має замінити Хамеса Родрігеса, якого напевне повернуть в Реал по завершенні сезону, повідомляє Daily Star. Орієнтовна вартість трансферу данця – 100 мільйонів євро.

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Найкращим для самого Крістіана є переїзд до Іспанії, де інтерес до нього приписують Барселоні та Реалу. Проте, каталонці навряд чи будуть готові поборотися за Еріксена через дорогий трансфер Френкі де Йонга. У Реалі ж сфокусувалися на запрошенні Поля Погба з Манчестер Юнайтед, що може зробити Баварію єдиним реальним кандидатом на хавбека Тоттенхема.

У цьому сезоні Еріксен відзначився вісьмома голами і 17-ма асистами за 43 матчі в складі "шпор" у всіх турнірах.

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