Баварія визначилася з долею Нюбеля, який отримав ляпас новим контрактом Нойєра

Мюнхенський клуб знає, як розпорядитися двома висококласними голкіперами. Проте може виникнути конфлікт.

Баварія безкоштовно переманила воротаря Шальке Нюбеля, а потім підписала з Нойєром новий контракт до 2023 року. Очевидно, що в найближчі сезони Мануель залишиться першим номером команди. Як розпорядитися долею його наступника?

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У Мюнхені не планують віддавати Нюбеля в оренду. Керівництво клубу хоче, щоб 23-річний голкіпер розвивався за спиною в Нойєра, переймаючи досвід старшого колеги, повідомляє Bild.

Оренда можлива лише в тому випадку, якщо Нюбель сам попросить Баварію про ігрову практику в іншому клубі. Щоправда, такий розвиток подій малоймовірний, адже Алєксандер налаштований відразу закріпитися на Альянц Арені.

Боротьба Нюбеля та Нойєра за основу може спричинити конфлікт. Алєксу нібито прописали в контракті певну кількість матчів за сезон, тоді як Мануель навідріз відмовився ділитися ігровим часом.

Нинішній дублер Свен Ульрайх, скоріш за все, покине Мюнхен. Він хотів би залишитися, однак роль третього голкіпера в ієрархії його категорично не влаштовує.

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