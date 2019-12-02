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Баварія визначилась з головним тренером

15:43 1894 Читать на русском
Баварія визначилась з головним тренером
Ханс-Дітер Флік / Фото з відкритих джерел

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге висловив задоволення роботою в. о. головного тренера Баварії Ханса-Дітера Фліка і не планує з ним прощатися.

"Мені подобається гра Баварії при Фліці. Ми обговоримо з ним його майбутнє і, ймовірно, продовжимо співпрацю і після зими. Флік добре підходить команді, це важливо", – сказав Румменігге в інтерв'ю виданню Bild.

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До слова, раніше Румменігге заявив, що Флік продовжить працювати з першою командою як мінімум до Різдва.

Нагадаємо, на початку листопада Ніко Ковач залишив Баварію і виконуючим обов’язків головного тренера мюнхенців став його асистент Ганс Флік. На даний момент Баварія займає четверте місце у Бундеслізі, відстаючи від лідера – менхенгладбахської Борусії – на 4 очки. У Лізі чемпіонів мюнхенці вже забезпечили собі вихід в плей-офф з першого місця.

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Баварія Баварія Німеччина Карл-Хайнц Румменігге Ханс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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