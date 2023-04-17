Після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який мюнхенці програли з рахунком 0:3, сенегалець вдарив Сане в обличчя і розбив йому губу під час конфлікту в роздягальні. Цей інцидент підштовхнув керівництво німецького гранда задуматися про майбутнє Мане у команді.

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Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Баварія планує влітку продати вінгера. Томас Тухель вважає, що Мане не отримає місце у команді, оскільки футболіст не вписується в його систему. Усередині клубу до гравця ставляться дуже критично. Трансфер Мане вважають помилкою, особливо з урахуванням його зарплати у розмірі понад 20 мільйонів євро на рік. Після невтішних результатів команди, навколо ходить жарт, що Баварія підписала брата-близнюка, а не зірку Ліверпуля.

Нагадаємо, що Садьйо Мане перебрався до Німеччини у 2022 році. В поточному сезоні він зіграв у 20 матчах Бундесліги, записавши у свій актив шість голів та чотири результативні передачі. Контракт Мане з Баварією закінчується влітку 2025 року.

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