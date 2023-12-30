Баварія визначилась із заміною Тухелю – наступника сватали у Реал та Ліверпуль
Головний тренер леверкузенського Байєра Хабі Алонсо має великі шанси очолити Баварію.
Боси Баварії хочуть бачити саме Хабі Алонсо наступним наставником команди, інформує Sport.es.
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Зазначається, що іспанця також хотіли бачити в Реалі, але продовження контракту з Карло Анчелотті виключає такий розвиток подій. Аби переманити до себе Алонсо, Баварії доведеться діяти як у випадку з призначенням Юліана Нагельсманна – тоді мюнхенці викупили контракт тренера РБ Лейпциг за 25 млн євро.
Це не єдина витрата, на яку доведеться піти заради призначення Хабі Алонсо, – також треба буде заплатити компенсацію Томасу Тухелю. Втім, Баварія не матиме із цим проблем.
Раніше повідомляється, що Алонсо також хочуть ще два клуби, за які він виступав свого часу – Реал Сосьєдад та Ліверпуль. Наразі Байєр під керівництвом Хабі не знає гіркоти поразок у поточному сезоні та очолює Бундеслігу.
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