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Баварія візьме Лігу чемпіонів не пізніше 2022-го, – президент клубу

16:25 130 Читать на русском
Баварія візьме Лігу чемпіонів не пізніше 2022-го, – президент клубу
ФК Баварія / Фото The Times

Новоспечений президент Баварії Герберт Гайнер розповів своє ставлення до ідеї створення Суперліги, а також поділився амбіціями у ЛЧ.

"Ми за Бундеслігу, без всяких "якщо" і "але". Ми абсолютно не зацікавлені в європейській Суперлізі, про це можна говорити дуже чітко.

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Звичайно, Баварія хоче домогтися міжнародних звершень, але для цього і існує Ліга чемпіонів, яка, на мій погляд, уособлює історію успіху і вельми переконлива в своєму форматі.

Перемога Баварії в ЛЧ? Це станеться не пізніше 2022 року, коли фінал пройде в Мюнхені", – цитує Гайнера Süddeutschen Zeitung.

Нагадаємо, мюнхенці востаннє перемагали у найпрестижнішому клубному турнірі у сезоні 2012/13.

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Теги
Німеччина Європейська Суперліга Баварія Баварія Ліга чемпіонів
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