Чемпіон Німеччини за півгодини вирішив усі питання в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Зальцбурга, спокійно оформивши вихід у чвертьфінал. Звіт читайте на "Футбол 24".

Зальцбург здорово почав

Другий матч Баварія проти Зальцбурга повинен був перетворитись на чисту формальність, однак у Австрії мюнхенці не змогли перемогти. Ба більше – нічия 1:1 стала для них великим успіхом, адже підопічні Маттіаса Яйссле виглядали набагато краще (особливо до перерви). Невдала гра мюнхенців значною мірою була пов'язана із відсутністю Нойєра, без якого "рекордмайстери" не могли діяти у звичному агресивному стилі з високою лінією оборони, однак до матчу-відповіді Мануель відновився. Юліан Нагельсманн одразу поставив його в старт.

Зальцбург мав величезн кадрові проблеми і вдома, і на Альян Арені, однак старт зустрічі жодним чином на це натякав. Австрійці почали сміливо, накриваючи суперника на його третині поля й тікаючи у флангові контратаки. Щоправда, перший момент провела Баварія – вже на 2-й хвилині Лєвандовскі пробив з лінії штрафного в дальній кут. Кьон парирував, а гості одразу відповіли прострілом на Капальдо. Той мав забивати з 11-ти метрів, однак Коман в останню мить накрив удар.

На 14-й хвилині Зальцбург створив ще кращу нагоду для взяття воріт – Зайвальд отримав шикарне закидання на лівий край карного майданчика й опинився прямо перед Нойєром, потужно вистріливши у ближню дев'ятку. Ману кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий. Втім, цей момент став останнім для Зальцбурга в першому таймі, а за хвилину до нього рахунок вже було відкрито Баварією.

Історичний хет-трик Лєвандовскі, створений завдяки Вьоберу

Нічого не віщувало біди для Зальцбурга, однак підвели захисники. Австрійцям не вистачило досвіду гри проти такого пана, як Роберт Лєвандовскі – на 11-й та 19-й хвилинах він заробив два ідентичних пенальті, поставивши корпус і отримавши по ногах. В обох випадках поляка збив Вьобер. В обх випадках Боббі впевнено реалізував 11-метровий. 2:0!

На 23-й же хвилині Лєвандовскі довів справу до розгрому. Допоміг у цьому Мюллер, який зачепився за відскок на правому фланзі й вчасно помітив забігання Роберта за спину Вьоберу. Томас у дотик запустив пас на хід, Кьон вийшов з воріт на перехоплення, але вибив м'яч прямо в Лєвандовскі – від нього сфера влучила у стійку. На добиванні опинився все той же Лєвандовскі. 3:0.

Таким чином, польський бомбардир встановив одразу кілька досягнень. По-перше, це третій по швидкості хет-трик у Лізі чемпіонів – Роберт забив три голи за 10 хвилин. Швидше забивали "трьошку" тільки Ньюелл (проти Русеборга, 9 хвилин) та Гоміс (проти Динамо Загреб, 8 хвилин). В цілому ж, нікому не вдавалося оформити хет-трик у ЛЧ до 23-ї хвилини матчу. До поляка рекорд тримав Марко Сімоне, який у 1996 році вклався у 24 хвилини.

Загалом, за кількістю хет-триків у ЛЧ Лєвандовскі став третім. Більше мають тільки Мессі та Роналду (по 8). Крім того, у поточному розіграші турніру Роберт відвантажив 12 голів – зараз він є найкращим бомбардиром.

Гнабрі, Мюллер та Сане довершили побиття

На хет-трику Лєвандовскі матч не завершився. Вже на 31-й хвилині у ворота Зальцбурга прилетів четвертий гол – його провів Гнабрі, який прийняв передачу на правий край штрафного й прошив Кьона. 4:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву, однак всього через 8 хвилин після неї австрійці пропустили знову. Тепер героєм став Мюллер, який обігрався з Сане й вистрілив у правий нижній кут метрів з 22-х. 5:0!

Для Мюллера цей гол став особливим, адже він обійшов Тьєррі Анрі у списку бомбардирів ЛЧ. У француза було 50 забитих м'ячів, а німець провів 51-й.

Після цього Юліан Нагельсманн дозволив лідерам відпочити. На поле вийшли Рока, Куассі та Шупо-Мотінг, а Зальцбургу навіть дозволили провести гол престижу – відзначитись на 70-й хвилині вдалося 18-річному К'єргору. Цікаво, що це вже п'ятий автор гола Зальцбурга в ЛЧ у поточному сезоні, якому ще не виповнилось 22 роки. За цим показником австрійці стали другими в історії турніру.

Тим не менш, суперзірки Баварії не заспокоїлись, відвантаживши гостям на прощання ще два м'ячі. На 83-й хвилині Мюллер оформив дубль з чергової передачі Сане, а на 86-й Лерой додав до двох асистів гол – а Лєвандовскі додав до хет-трику гольовий пас.

7:1! Саме з цими цифрами на табло Зальцбург завершив виступи в ЛЧ. Баварія крокує у чвертьфінал.