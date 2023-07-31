Форвард Тоттенхема Харрі Кейн ще зберігає нагоду перебратись до Баварії.

Представники Баварії вирушили до Лондона на перемовини з президентом клубу Деніелом Леві, повідомляє Фабріціо Романо.

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Зазначається, що мюнхенці запропонують понад 80 млн євро – більше, ніж остання пропозиція "рекордмайстера".

Нагадаємо, що Кейн у минулому сезоні провів 49 матчів за Тоттенхем, відзначившись 32 голами та 5 асистами. Харрі є другим найкращим бомбардиром в історії АПЛ (213 голів, попереду лише Алан Ширер – 260 забитих м'ячів).

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