Мюнхенська Баварія виплатить Томасу Тухелю близько 10 мільйонів євро як компенсацію за його звільнення з посади головного тренера команди, повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild.

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Однак 50-річний тренер не отримає всю суму одразу. Якщо він знайде нову роботу до завершення свого контракту з Баварією, тобто до 30 червня 2025 року, частина виплат буде скасована.

Нагадаємо, що Тухель провів слабкий сезон з Баварією, не здобувши жодного трофея.

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