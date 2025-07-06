Наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою.

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Півзахисник не зумів продовжити гру та був замінений у перерві. Медичне обстеження виявило перелом малогомілкової кістки внаслідок вивиху гомілковостопного суглоба, повідомляє прес-служба Баварії.

Зазначається, що уже в неділю зранку 22-річного футболіста доправили з Орландо до Мюнхена, де найближчим часом він перенесе операцію.

До слова, Баварія вилетіла з Клубного чемпіонату світу, поступившись ПСЖ з рахунком 0:2.

Sprunggelenksluxation und Wadenbeinbruch: Jamal Musiala fällt lange aus.



Gute und schnelle Genesung, Jamal! Wir stehen alle hinter dir! ️



https://t.co/WMF2qNj0r1 pic.twitter.com/LWx6WsYyvg — FC Bayern München (@FCBayern) July 6, 2025

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