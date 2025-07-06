Баварія винесла офіційний вердикт щодо травми Мусіали – зірка мюнхенців відправився на операцію
Стали відомі офіційні подробиці моторошної травми півзахисника Баварії Джамала Мусіали.
Наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою.
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Півзахисник не зумів продовжити гру та був замінений у перерві. Медичне обстеження виявило перелом малогомілкової кістки внаслідок вивиху гомілковостопного суглоба, повідомляє прес-служба Баварії.
Зазначається, що уже в неділю зранку 22-річного футболіста доправили з Орландо до Мюнхена, де найближчим часом він перенесе операцію.
До слова, Баварія вилетіла з Клубного чемпіонату світу, поступившись ПСЖ з рахунком 0:2.
ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду