Баварія вимагає божевільну суму за Тьягу Алькантару – Ліверпуль не готовий до таких витрат

Ліверпуль та Баварія наразі далекі від компромісу щодо переходу Тьягу Алькантари.

Нещодавно 29-річний півзахисник відмовився продовжувати контракт з Баварією. Як наслідок, мюнхенський клуб вирішив продати іспанця у поточне трансферне вікно, щоб не втратити його через рік безкоштовно.

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Баварія розраховує отримати за Алькантару 40 млн євро – доволі висока ціна з урахуванням терміну контракту. Ліверпуль, який вважався головним претендентом на екс-хавбека Барселони, готовий викласти максимум 20, інформує Bild.

Крім того, стало відомо, чому Тьягу відмовився від нової угоди з "ротен". Алькантара хотів отримати 4-річний контракт, а Баварія пропонувала угоду на 3 роки з опцією продовження ще на сезон. Поки боси клубу роздумували, іспанець у підсумку заявив, що хоче спробувати свої сили в іншому клубі.

У сезоні 2019/20 Алькантара провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти. Хавбек виступає за Баварію з 2013 року.

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