Універсальний захисник Жоау Канселу не буде викуплений влітку Баварією за 70 мільйонів євро.

Баварія вважає, що сума в 70 мільйонів євро занадто висока за захисника Жоау Канселу. Мюнхенський гранд абсолютно точно не має наміру скористатися опціоном на купівлю португальця за такою ціною.

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Як інформує журналіст Крістіан Фальк, Баварія сподівається сісти за стіл переговорів із Манчестер Сіті, щоб збити ціну на гравця. Якщо "містяни" будуть готові піти назустріч і знизять ціну, Баварія розгляне варіант придбання Канселу.

Нагадаємо, що Жоау перебрався в Баварію з Манчестер Сіті в зимове трансферне вікно на правах оренди. На початку березня повідомлялося, що Канселу незадоволений кількістю ігрового часу в Мюнхені.

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