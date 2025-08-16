Суперкубок Німеччини 2025

Штутгарт – Баварія – 1:2

Голи: Левелінг, 90+3 – Кейн, 18, Діас, 77

Вперше турнір пройшов під новою назвою – Суперкубок Франца Беккенбауера. Минулого року Штутгарт втратив можливість виграти цей трофей, поступившись Байєру в серії пенальті. Тепер же, відмовившись продавати найкращого бомбардира молодіжного Євро (U-21) Ніка Вольтемаде в Баварію, шваби зробили нову спробу. Однак вона також виявилася невдалою.

Тиждень тому Штутгарт програв генеральну репетицію Болоньї (0:1) – очевидно, команда погано зробила висновки. Гравці Баварії раз по раз вривалися у вільні зони на обох флангах Штутгарта – швабів рятували лише неточні передачі в центр штрафного майданчика. І все ж на 18-й хвилині Харрі Кейн забив: англієць підкараулив невдалий прийом Хакесом м'яча і відразу ж завдав удар в дотик. Можна сказати, що в цій ситуації мала місце індивідуальна помилка лівого захисника Штутгарта.

Нік Вольтемаде проти команди, в складі якої мріє грати, проявив себе не найкращим чином. У першому таймі у нього був стовідсотковий гольовий момент, але форвард з вигідної позиції пробив прямо у воротаря. В іншому Нік більше сперечався з арбітром, ніж загострював ситуацію.

Баварія була набагато ближче до того, щоб збільшити перевагу, ніж Штутгарт до того, щоб зрівняти рахунок. Перед самою перервою Луїс Діас розігнав атаку, під час якої Олісе головою замикав навіс Гнабрі з правого флангу – м'яч пройшов трохи вище поперечини.

У другому таймі було помітно, що Баварія грає з запасом і в разі необхідності може додати. Як тільки Штутгарт створив два моменти (Вольтемаде пробив з другого поверху вище воріт, а Нойєр не без проблем відбив дальній удар Левелінга після мінімального рикошету), команда Венсана Компані подвоїла перевагу. Це Гнабрі в швидкій атаці знайшов в районі 11-метрової позначки Луїса Діаса – і колумбієць, немов справжній центрфорвард, відправив головою м'яч у сітку.

Гол Левелінга після вкидання м'яча з аута на 90+3-й хвилині вже ні на що не встиг повпливати.

Так Баварія виграла свій 11-й Суперкубок Німеччини. Єдиним негативом в цьому успішному вечорі стала травма Лаймера. Конрад отримав її, коли намагався дотягнутися до м'яча, який вже покинув межі поля.

