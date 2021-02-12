Дайот Упамекано вирішив продовжити свою кар'єру у Баварії, повідомляє RMC.

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На 22-річного француза полювали також Ліверпуль та Челсі, але захисник обрав саме чинного чемпіона Німеччини. Трансфер відбудеться влітку, коли почне діяти клаусула гравця – 42 млн євро. У 2017-му "бики" придбали Дайота у Зальцбурга за 10 млн.

У нинішньому сезоні Бундесліги Упамекано провів за РБ Лейпциг 19 матчів, і навіть зумів відзначитись голом.

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