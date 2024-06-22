Нападник збірної Франції та Крістал Пелас Майкл Олісе вирішив змінити влітку АПЛ на Бундеслігу і спробувати свої сили в Баварії.

Челсі тривалий час стежив за 22-річним французом і вважалося, що лондонці спробують підписати вінгера влітку.

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За інформацією The Athletic, Майкл Олісе має намір перейти в Баварію. Мюнхенці домовилися з французом і тепер вони мають узгодити трансфер з Крістал Пелас. У контракті Олісе прописана клаусула у розмірі 60 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Олісе виступає за Крістал Пелас з 2021 року. Загалом вінгер відіграв за "орлів" у 90 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 25 асистів.

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