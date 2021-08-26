Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Бремер – Баварія – 0:12

Голи: Шупо-Мотінг, 8, 28, 35, 82, Мусіала, 16, 49, Варм, 27 (авт), Тільман, 47, Сане, 65, Кюізанс, 80, Сарр, 86, Толіссо, 88

Вилучення: Нобіле, 77 (Бремер)

Чинний чемпіон у перенесеному матчі першого раунду Кубка не пошкодував Бремер – представника Регіональної ліги. Господарі отримали у свої ворота аж 12 голів. Найбільше постарався Шупо-Мотінг, який оформив каре. Дубль в активі Мусіали. П'ятеро гравців відзначилися по разу, а ще один гол Бремер забив сам собі.

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Цікаво, що це не найбільший розгром від Баварії в історії клубу, стверджує Opta. У 1997-му мюнхенці також у Кубку розбили Вальдберг із рахунком 16:1.

До слова, у сезоні 2020/21 "ротен" вилетіли з Кубка Німеччини вже на стадії 1/16 фіналу, сенсаційно програвши Хольштайну в серії пенальті. У підсумку, володарем трофею стала Борусія з Дортмунда.

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