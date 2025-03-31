Баварія виганяє легенду після 25 років у клубі
Форвард Баварії Томас Мюллєр, скоріш за все, покине мюнхенський клуб вже майбутнього літа.
Баварія не запропонує Мюллєру продовження контракту, інформує Sportschau. Сам форвард поки не повідомив, чи завершить він кар'єру, чи перейде в інший клуб.
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Як інформує Sky Sport, у Томаса є тільки один варіант продовження кар'єри – МЛС. Ним цікавиться кілька клубів. Твіттер-акаунт Bayern & Germany розкрив причину такого рішення босів Баварії – Томас заробляє занадто багато (17 млн євро на рік) попри малу кількість ігрового часу. Почесний президент Баварії Улі Хьонесс навіть порадив Мюллєру завершувати кар'єру.
Нагадаємо, що контракт Томаса з Баварією завершиться 30 червня 2025 року. Він стане вільним агентом. У цьому сезоні він забив 5 голів і оформив 5 гольових передач у 35 матчах у всіх турнірах. Загалом же Мюллєр перебуває у структурі клубу з 2000 року, а в основній команді – з 2009-го.
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