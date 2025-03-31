Баварія не запропонує Мюллєру продовження контракту, інформує Sportschau. Сам форвард поки не повідомив, чи завершить він кар'єру, чи перейде в інший клуб.

Баварія не буде продовжувати контракт з легендою – форварда планують залишити в клубі

Як інформує Sky Sport, у Томаса є тільки один варіант продовження кар'єри – МЛС. Ним цікавиться кілька клубів. Твіттер-акаунт Bayern & Germany розкрив причину такого рішення босів Баварії – Томас заробляє занадто багато (17 млн євро на рік) попри малу кількість ігрового часу. Почесний президент Баварії Улі Хьонесс навіть порадив Мюллєру завершувати кар'єру.

Нагадаємо, що контракт Томаса з Баварією завершиться 30 червня 2025 року. Він стане вільним агентом. У цьому сезоні він забив 5 голів і оформив 5 гольових передач у 35 матчах у всіх турнірах. Загалом же Мюллєр перебуває у структурі клубу з 2000 року, а в основній команді – з 2009-го.

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