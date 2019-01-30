Баварія відпустить Вагнера в китайський Тяньцзинь Теда

Форвард Баварії Сандро Вагнер перебереться в китайський чемпіонат.

Баварія домовилась з Тяньцзинь Теда щодо трансферу форварда Сандро Вагнера, повідомляє Sky Sports.

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Мюнхенці отримають від китайського клубу 5 млн євро за 31-річного нападника.

Контракт німця з Тяньцзинь Теда діятиме до кінця 2020 року. За цей час гравець отримає 15 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Вагнер провів лише 7 матчів, проте результативними діями не відзначався.

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