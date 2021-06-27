Монако орендував на два роки голкіпера Баварії Алєксандера Нюбеля, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

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Німецький клуб залишив за собою право повернути Нюбеля вже наступного літа. Натомість Баварія знову підписала Свена Ульрайха на правах вільного агента, який минулий сезон провів у Гамбурзі. Свен вже перебував у мюнхенському клубі (2015-2020 роки).

Нагадаємо, основним голкіпером у мюнхенців є Мануель Нойєр, який захищає ворота Баварії з 2011 року.

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