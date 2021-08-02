Баварія відпустила форварда в Андерлехт
11:56 - Читать на русском
Молодий нападник мюнхенської Баварії Джошуа Зіркзеє найближчий сезон проведе в чемпіонаті Бельгії.
Андерлехт підсилився форвардом "ротен", повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.
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Зіркзеє орендований бельгійським грандом на 1 сезон. Угодою з Баварією передбачена опція викупу нідерландця. Для 20-річного нападника оренда в Андерлехті – другий подібний досвід. Останні півроку він провів у Пармі.
До слова, закріпитися в основі пармезанців Джошуа Зіркзеє не зумів. У його активі лише 4 матчі в Серії А без результативних дій.
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