Андерлехт підсилився форвардом "ротен", повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

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Зіркзеє орендований бельгійським грандом на 1 сезон. Угодою з Баварією передбачена опція викупу нідерландця. Для 20-річного нападника оренда в Андерлехті – другий подібний досвід. Останні півроку він провів у Пармі.

До слова, закріпитися в основі пармезанців Джошуа Зіркзеє не зумів. У його активі лише 4 матчі в Серії А без результативних дій.

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