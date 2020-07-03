Баварія відмовилася від придбання Хаверца цьогоріч – Румменігге розкрив причину

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге відреагував на чутки про інтерес "ротен" до лідера леверкузенського Байєра Кая Хаверца.

"Я буду гранично зрозумілим: ми не можемо дозволити трансфер Хаверца цьогоріч з фінансових причин.

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Уся футбольна Європа і, зокрема, Баварія сьогодні зіткнулися із серйозними фінансовими проблемами через неможливість знову грати з глядачами. Ви знаєте ціну, яку вимагає Руді Фьоллєр (100 млн євро – Футбол 24).

Щодо можливого переїзду Хаверца за кордон, то рішення щодо цього будуть ухвалювати Байєр і сам гравець. Чесно кажучи, я б також хотів, щоб Руді Фьоллєр зберіг Хаверца в Леверкузені мінімум ще на рік. Ми зацікавлені в конкуренції", – розповів Румменігге в інтерв'ю Sport1.de.

Відзначимо, що Кай Хаверц у нинішньому сезоні став одним із найкращих гравців Бундесліги. В активі хавбека 30 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких він забив 12 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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