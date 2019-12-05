Баварія відмовилася від ідеї запрошення Почеттіно

Мюнхенський клуб після звільнення Ніко Ковача продовжує тасувати колоду топ-тренерів світу, підбираючи для себе найбільш прийнятний варіант.

Керівництво баварського клубу більше не розглядає Маурісіо Почеттіно кандидатом на посаду головного тренера Баварії, повідомляє німецьке видання Bild. Причиною такого рішення стало незнання аргентинцем німецької мови. Окрім того, у клубі вважають що 47-річний фахівець так і не зміг виробити чітку ігрову філософію у роботі в Тоттенхемі.

Почеттіно розповів, де хоче продовжити кар'єру

Нагадаємо, "шпори" звільнили Почеттіно, який очолював Тоттенхем з сезону 2014/15, 19 листопада – новим наставником команди став Жозе Моурінью. Баварія після звільнення Ніко Ковача призначила тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера Ханса-Дітера Фліка.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує