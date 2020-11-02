"Ми давно спілкувалися з Алабою і його радником. Ми зв'язалися з ними, вони відповіли, що пропозиція їх все ще не переконало, тому вони повинні подумати. Ми вирішили відкликати свою пропозицію. Її більше нема", – наводить слова президента Баварії Герберта Хейнера br.de.

Реал отримав перевагу в боротьбі за Алабу

Журналіст Флоріан Плеттенберг інформує, що це рішення спричинило загострення відносин між сторонами. Алаба все ще не хоче продовжувати угоду із Баварією, якщо та не покращить свою пропозицію.

Нагадаємо, контракт австрійця із мюнхенцями завершується влітку 2021 року, а тому він може вести переговори з іншими клубами вже у січні.

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