"Я вчора говорив зі своїм другом Єнсом Єремісом, і він сказав: "Слухай, якби вдалося побачити Мессі на тренуванні, це було б щось".

Сосіос Барселони спробують зірвати трансфер Мессі у ПСЖ

На жаль це неможливо. Ми не вели перемовин, але для Баварії суми, про які я чув, нечувані", – цитує Саліхаміджіча Bayern & Germany.

За чутками, Ліонель Мессі перебуває за крок до підписання контракту з ПСЖ. Новий клуб аргентинця отримає зіркового форварда безкоштовно, адже його контракт з Барсою завершився, а нову угоду не вдалось підписати через фінансові обмеження.

Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство