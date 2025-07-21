Гамбург орендував у Баварії резервного воротаря Даніеля Перетца, інформує офіційний сайт клубу. Термін угоди розрахований на один сезон.

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"Я не можу дочекатися! З нетерпінням чекаю початку завтрашнього тренування з командою. Для мене велика честь бути частиною цього величезного клубу. Наша головна мета зрозуміла – ми хочемо залишитися в Бундеслізі. Я хочу виконувати свою роль як повноцінний командний гравець і тішити вболівальників", – зазначив ізраїльтянин.

Перетц гратиме в Гамбурзі під 26-м номером.

Нагадаємо, що "динозаври" є для Баварії принциповим суперником з історичної точки зору. Вони часто боролися за чемпіонство, до того ж Гамбург – один з трьох клубів Німеччини (разом з Баварією і Борусією Д), який вигравав Кубок чемпіонів.