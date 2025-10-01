Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі націлилися на Майкла Олісе, однак Баварія готує новий контракт для свого лідера.

23-річний Майкл Олісе, який у цьому сезоні став одним із найяскравіших атакувальних гравців Європи, опинився в епіцентрі трансферної боротьби. Як інформує Bild, одразу кілька топ-клубів АПЛ – Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі – готові запропонувати понад 100 мільйонів євро, щоб повернути екс-зірку Крістал Пелас до Англії. Водночас Баварія розпочала внутрішні перемовини щодо продовження контракту з футболістом, щоб не втратити свого лідера.

Олісе має чинну угоду з мюнхенцями до червня 2029 року, однак у клубі побоюються активації відступних уже наступного літа. У Баварії готують нову угоду до 2031 року з підвищенням зарплати. Наразі француз заробляє близько 12 мільйонів євро на рік, тоді як головний бомбардир команди Харрі Кейн отримує близько 20 мільйонів.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль у коментарі Bild підкреслив: "Майкл уже справив велике враження у своєму першому сезоні. Це футболіст, заради якого фанати йдуть на стадіон – за ним просто приємно спостерігати. У нього ще понад три з половиною роки контракту, але він стає все більш вирішальним для Баварії. Ми хочемо, щоб він залишився якомога довше".

Президент клубу Герберт Хайнер також не приховував захоплення: "Ще рік тому Олісе був майже невідомим, а сьогодні його знає весь світ. Його підписання стало справжнім успіхом – він увійшов до еліти в складі Баварії за дуже короткий час. Він – одне з облич нового клубу, і ми сподіваємось, що так буде ще довго".

У вівторок, 30 вересня, Олісе оформив гол і дві гольові передачі у розгромі кіпрського Пафоса (5:1) у Лізі чемпіонів. Загалом у цьому сезоні він має п’ять голів і шість асистів.

Нагадаємо, що Олісе відзначився забитим м'ячем у ворота збірної України в складі збірної Франції у матчі кваліфікації чемпіоната світу-2026.

