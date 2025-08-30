У матчі 2-го туру чемпіонату Німеччини Аугсбург на своєму полі поступився Баварії (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 2-й тур

Аугсбург – Баварія – 2:3

Голи: Якіч, 53, Кюмюр, 76 – Гнабрі, 28, Діас, 45+3, Олісе, 48

У баварському дербі Аугсбург приймав чинного чемпіонату. У своїй історії команди провели між собою 34 матчі, за підсумками яких перевага була у Баварії – 27 перемог, 5 поразок, 2 нічийні результати. Цікаво, що у 10 останніх дуелях в Бундеслізі Аугсбург здобув 2 перемоги та зазнав 8 поразок. Принциповість цього поєдинку для обох команд важко було переоцінити.

Вже на 40-й секунді Баварія мала відкривати рахунок: Діас отримав передачу з правого флангу і не зумів пробити по вже порожніх воротах. Згодом Олісе цілив низом у правий кут – Дамен забрав. У відповідь Вольф розрядив свою гармату і Нойєру у стрибку довелось переводити на кутовий. На 16-й хвилині Діас отримав передачу на лінії штрафного і намагався хитрим обвідним ударом поцілити в дальній кут – не вистачило лічених сантиметрів.

В середині тайму Баварія нарешті перетворила кількість в якість: Кейн віддав діагональ праворуч на Гнабрі і той у стрибку головою пробив у протихід голкіперу. На четвертій доданій хвилині Діас зумів реабілітуватись за свій фейл на старті зустрічі, замкнувши в дотик простріл Лаймера з правого флангу.

Одразу по перерві Баварія забила втретє – Кейн записав до свого доробку другу результативну передачу, асистувавши Олісе. Аусбург доволі швидко повернув інтригу у матчі: Саад накрутив двох захисників на правому фланзі, віддав на партнера і той відпасував на Якіча в центр штрафного – хорват в дотик переправив сферу у сітку.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Аугсбург, заколисаний атаками Баварії, прорвався до воріт суперника, Якіч поборовся з захисником, відкинув на Кюмюра і Мерт елегантно пробив у дальній кут, скоротивши відставання до мінімуму. Одразу ж мюнхенці мали забивати, але Боей стрільнув по горобцях на добиванні.

На останній хвилині Кюмюр міг стати героєм, однак після навісу Якіча головою пробив повз стійку. Вже у доданий час Боей грубо зіграв у повітрі проти Фельхауера – той впав немов підкошений. Робіна на ношах винесли з поля, відправивши одразу ж до лікарні.

Перемога дозволила Баварії набрати 6 очок і повернутись на вершину Бундесліги. Аугсбург з 3-ма пунктами п'ятий.

