Форвард Челсі Ніколя Джексон приєднається до Баварії, де продовжить свою кар'єру.

Баварія домовилася з Челсі про перехід Ніколя Джексона. Форвард перейде до мюнхенців на правах оренди.

Барселона повісила фантастичну ціну на Ферміна – вона навмисно завищила ціну, щоб не продавати його

Як повідомляє Фабріціо Романо, Баварія заплатить лондонцям 15 мільйонів євро за оренду Джексона. Крім того, німецький клуб матиме право викупити нападника за 80 мільйонів євро. Якщо мюнхенці викуплять Ніколя, то Челсі зможе розраховувати на відсоток з майбутнього перепродажу гравця.

Джексон приєднався до лондонців у 2023 році, перейшовши з Вільяреала. За Челсі 24-річний нападник відіграв у 81 матчі, забивши 30 голів та віддавши 12 асистів.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26 – Забарний, Трубін, Яремчук та інші українці отримали суперників