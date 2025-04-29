Баварія близька до того, щоб посилити свій склад одним із найкращих гравців Бундесліги.

Байєр може втратити наставника команди Хабі Алонсо, в якому Реал бачить заміну для Карло Анчелотті. Леверкузенці ризикують залишитися також без лідера клубу Флоріана Вірца.

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Як повідомляє Foot Mercato, Баварія узгодила умови особистого контракту з 21-річним півзахисником. Утім, мюнхенці досі не домовилися з Байєром про перехід Вірца. Манчестер Сіті та Реал сподіваються завадити трансферу Флоріана до Баварії.

Нагадаємо, німецький півзахисник виступає за леверкузенців п'ять років. Його угода з клубом діє до завершення сезону 2026/27. За Байєр Фірц відіграв у 194 матчах, в яких забив 56 голів та віддав 63 асисти. З леверкузенцями 21-річний гравець здобув титул чемпіона Німеччини у сезоні 2023/24 та виграв Кубок та Суперкубок.

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