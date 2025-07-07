Баварія може випередити Барселону у боротьбі за вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.

Майбутнє Луїса Діаса в Англії досить туманне. Ліверпуль вже двічі відмовляв Барселоні у трансфері гравця, а тепер на нього з'явився новий претендент.

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Як повідомляє Bild, Баварія узгодила з Луїсом Діасом особистий контракт. Мюнхенці готові запропонувати мерсисайдцям за колумбійця 80 мільйонів євро.

Барселона теж не здається у боротьбі за вінгера. За інформацією Фабріціо Романо, "кулес" готові знову сісти за стіл перемовин з Ліверпулем.

Луїс Діас має контракт з мерсисайдцями до 2027 року. Загалом він відіграв за клуб у 148 матчах, в яких забив 41 гол та віддав 23 асисти.

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