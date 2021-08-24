Нападник РБ Лейпциг Марсель Забітцер наблизився до переходу у Баварію.

Баварії вдалось переконати Марселя Забітцера приєднатись до мюнхенського клубу, сторони вже узгодили особистий контракт гравця, повідомляє Goal.

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РБ Лейпциг поки не отримував жодних запитів щодо 27-річного австрійця від чемпіона Німеччини. Чинний контракт Марселя з "биками" розрахований до літа 2022-го, а transfermarkt оцінює гравця у 42 млн євро.

У минулому сезоні Бундесліги Забітцер провів 27 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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