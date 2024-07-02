Мюнхенці розраховують закрити перехід 21-річного нідерландця. За інформацією Флоріана Плеттенберга, Баварія вже погодила з Хаві Сімонсом ключові умови контракту.

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Керівництво німецької команди намагається домовитися з ПСЖ. При цьому багато чого залежатиме від вибору самого нідерландця. Хаві не проти залишитися в Лейпцигу, де провів сезон на правах оренди. "Червоні бики" також претендують на хавбека.

У кампанії 2023/24 Сімонс відіграв за Лейпциг у 43 матчах у всіх турнірах. В його активі 10 голів та 15 результативних передач.

Хаві Сімонс кілька років тому зі скандалом переходив в ПСЖ. В академії Барселони він був капітаном молодіжної команди, але його колишній агент Міно Райола захотів відправити свого підопічного в Париж. В ПСЖ склалося не все як потрібно і Сімонс покинув клуб, але парижани повернули його безплатно.

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