У суботу в 27-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Баварія – Санкт-Паулі – 3:2

Голи: Кейн, 17, Сане, 53, 71 – Саад, 27, Ріцка, 90+3

Борусія М – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Плеа, 56

Вольфсбург – Хайденхайм – 0:1

Гол: Пірінгер, 16 (п.)

Хольштайн – Вердер – 0:3

Голи: Дукш, 25, Агу, 59, Грюль, 90+4

Хоффенхайм – Аугсбург – 1:1

Голи: Крамаріч, 71 (п.) – Ессенде, 46

Айнтрахт – Штутгарт – 1:0

Гол: Гьотце, 71

Вилучення: Аль-Дахіль, 58 (Штутгарт, червона картка)

Байєр ефектно переміг Бохум, впритул наблизившись до вершини Бундесліги

Баварія на своєму полі здолала Санкт-Паулі. Ще до середини тайму Кейн вивів мюнхенців вперед, забивши свій 33-й гол в сезоні. Цікави, що "пірати" стали останньою командою, якій англійський форвард до цього не забивав в рамках Бундесліги. На перерву, однак, команди пішли за рівного рахунку – Саад зумів відновити статус-кво. Після відпочинку Сане оформив дубль і, здавалось, зняв всі питання щодо переможця. Та вже у доданий Ріцка скоротив відставання до мінімуму. На більше, однак, не вистачило часу. Баварія продовжує лідирувати у чемпіонаті Німеччини і випереджає Байєр на 6 очок.

РБ Лейпциг на виїзді поступився Борусії М. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Плеа по перерві. Як наслідок, менхенгладбахці обійшли "биків" у турнірній таблиці, потіснивши команду Марко Розе на шосту сходинку.

Здивував і Вольфсбург, який на очах власних уболівальників програв Хайденхайму. Пірінгер на старті зустрічі вдало виконав пенальті й, як виявилось згодом, цей гол став єдиним у матчі. Новачок Бундесліги залишається передостаннім, але скоротив відставання від Бохума, який йде в зоні перехідних матчів, до 1 очка. "Вовки" – дев'яті.

Вердер на виїзді знищив Хольштайн. Три сухі голи у ворота головного аутсайдера сезону дещо реабілітували бременців за прикру поразку в минулому турі від Борусії М (2:4). У ще одній зустрічі Хоффенхайм відібрав очки в Аугсбурга і віддалився від зони вильоту.

У вирішальному матчі дня Айнтрахт на своєму полі мінімально здолав Штутгарт. Перший тайм минув без голів, а по перерві гості залишились удесятьох – Аль-Дахіль заробив пряме вилучення за затримку суперника. "Орли" зуміли скористатись чисельною перевагою – відзначився Гьотце. Перемога дозволила франкфуртцям піднятись на третю сходинку, витіснивши Майнц з топ-3.

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