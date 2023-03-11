Німеччина, Бундесліга, 24-й тур

Баварія – Аугсбург – 5:3

Голи: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Девіс, 74 – Беріша, 2, 60 (п.), Кардона, 90+3

Айнтрахт – Штутгарт – 1:1

Голи: Роде, 55 – Вамангітука, 75

РБ Лейпциг – Борусія М – 3:0

Голи: Вернер, 58, Форсберг, 70 (п.), Гвардіол, 80

Нереалізований пенальті: Плеа, 53 (Борусія М)

Герта – Майнц – 1:1

Голи: Нгакам, 17 (п.) – Ажорк, 57

Шальке – Борусія Д – початок матчу о 19:30

Бохум здобув сенсаційну перемогу над Кельном і покинув зону вильоту

У баварському дербі Аугсбург забив першим. "Фугери" вийшли вперед вже на 2-й хвилині – Беріша після помилки захисників з району одинадцятиметрової позначки влучно пробив повз Зоммера. Проте ще до середини першого тайму мюнхенці зуміли зрівняти і вийти вперед. На перерву ж команди пішли за рахунку 4:1. Після відпочинку Беріша з пенальті оформив дубль, запаливши інтригу, яку незабаром загасив Девіс. Кардона вже у доданий час забив третій гол Айнтрахта, але на більше не вистачило часу. Баварія продовжує лідирувати.

Айнтрахт несподівано втратив очки зі Штутгартом. Перший тайм минув без голів, а по перерві "орли", завдяки пострілу Роде у дев'ятку, вийшли вперед. Гості, попри статус аутсайдера, не поступались супернику як мінімум у бажанні і за 15 хвилин до завершення матчу зуміли зрівняти. Втрата очок опустила Айнтрахт на шосту сходинку, дозволивши відірватись Фрайбургу.

РБ Лейпциг реабілітувався за поразку у минулому турі (від Борусії дортмундської) з Борусією менхенгладбаською. Головні події відбувались по перерві. Спочатку Плеа не реалізував пенальті (голкіпер "биків" вгадав напрям польоту м'яча), а за 5 хвилин "жеребці" пропустили від Вернера. Згодом Форсберг з пенальті свою спробу реалізував, а Гвардіол за 10 хвилин до завершення матчу поставив масну крапку, підсумувавши розгром влучним ударом. РБ Лейпциг наразі третій.

У ще одному матчі Герта розписала нічию з Майнцом. Господарі забили з пенальті ще до середини першого тайму, однак по перерві пропустили у відповідь. Берлінцям вдалось втримати нічию і не дозволити супернику впритул наблизитись до топ-6 Бундесліги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ