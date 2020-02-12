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Баварія традиційно "грабує" команди Бундесліги – на прицілі мюнхенців талант РБ Лейпциг

21:41 227 Читать на русском
Баварія традиційно "грабує" команди Бундесліги – на прицілі мюнхенців талант РБ Лейпциг
Дайот Упамекано та Роберт Лєвандовскі / Фото Daily Sun Post

Баварія позмагається з Барселоною за захисника Дайота Упамекано.

Оборонець РБ Лейпциг Дайот Упамекано став трансферною ціллю Баварії, повідомляє Bild.

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Вже влітку чинний чемпіон Німеччини спробує підписати 21-річного француза. Сума трансферу може становити 53 млн євро. Окрім Баварії на захисника також претендують Барселона та Арсенал.

В поточному сезоні Бундесліги Упамекано провів 17 матчів. РБ Лейпциг після 21-го туру розташувався на другій сходинці, відстаючи від Баварії на одне очко.

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Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Баварія Баварія РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Упамекано Дайот Упамекано Трансфери Баварії
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