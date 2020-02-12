Баварія традиційно "грабує" команди Бундесліги – на прицілі мюнхенців талант РБ Лейпциг

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Динамо – Тобол: 3 пропущені голи за тайм, цей склад не працює, провал майже за всіма статтями, вправний КанкаваУкраїна — 19:40 32719
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