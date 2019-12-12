Баварія – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія приймала Тоттенхем в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Тоттенхем.

Господарі прогнозовано перші відкрили рахунок завдяки влучному удару Комана, але вже через кілька хвилин Сессеньон вирівняв становище. Перед свистком на перерву Мюллєр знову зафіксував перевагу німців.

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У другій половині зустрічі Коутінью збільшив перевагу Баварії. Цей гол і став останнім у поєдинку.

Незважаючи на поразку, підопічні Моурінью з другої сходинки вийшли у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру. Баварія посіла першу сходинку у групі B.

Баварія впевнено перемогла Тоттенхем, встановивши рекорд групового етапу Ліги чемпіонів