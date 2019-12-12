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Баварія – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд матчу

01:17 8 Читать на русском
Баварія – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Тоттенхем – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Баварія

Баварія приймала Тоттенхем в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Тоттенхем.

14’ Кінгслі Коман
45’ Томас Мюллєр
64’ Філіппе Коутінью
 
Раян Сессеньон 20’
14’ Кінгслі Коман
20’ Раян Сессеньон
45’ Томас Мюллєр
64’ Філіппе Коутінью

Господарі прогнозовано перші відкрили рахунок завдяки влучному удару Комана, але вже через кілька хвилин Сессеньон вирівняв становище. Перед свистком на перерву Мюллєр знову зафіксував перевагу німців.

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У другій половині зустрічі Коутінью збільшив перевагу Баварії. Цей гол і став останнім у поєдинку.

Незважаючи на поразку, підопічні Моурінью з другої сходинки вийшли у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру. Баварія посіла першу сходинку у групі B.

Баварія впевнено перемогла Тоттенхем, встановивши рекорд групового етапу Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів Баварія Баварія Тоттенхем Тоттенхем Відеоновини Баварія - Тоттенхем
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