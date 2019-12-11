Баварія – Тоттенхем: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Баварія в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Тоттенхем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія – Тоттенхем розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Баварія: Нойєр – Павар, Хаві Мартінес, Боатенг, Девіс – Кімміх, Алькантара – Гнабрі, Коутінью, Перішіч – Коман
Запасні: Ульрайх, Лєвандовскі, Горєцка, Мюллер, Сінгх, Май, Ціркзеє
Тоттенхем: Гассаніга – Вокер-Пітерс, Фойт, Роуз, Алдервейрельд – Еріксен, Сіссоко, Даєр, Ло Чельсо – Сесеньйон, Моура
Запасні: Остін, Танганга, Санчес, Скіп, Ваньяма, Перрот, Сон
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