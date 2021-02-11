Баварія зустрічалась з мексиканським Тігресом у фіналі клубного чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Тігрес на "Футбол 24".

Баварія прогнозовано володіла перевагою протягом усього фінального матчу ЧС проти Тігреса.

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Мюнхенці відкрили рахунок ще у першому таймі, але арбітр скасував гол Кімміха через офсайд. Попри тотальну домінацію підопічних Фліка, долю гри вирішив лише один м'яч, французький захисник Бенжамен Павар вчасно зіграв на добиванні, чим здобув трофей для своєї команди.

Варто відзначити, що це шостий трофей Баварії за підсумками минулого сезону.

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