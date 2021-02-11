Баварія – Тігрес: Лєвандовскі та Жиньяк потрапили у старт на фінал Клубного чемпіонату світу
19:15 - Читать на русском
В рамках фінального поєдинку Клубного ЧС-2021 мюнхенська Баварія зустрінеться з мексиканським Тігресом.
Фінальний матч Клубного чемпіонату світу-2021 Баварія – Тігрес розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "UA:Перший", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
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