Нападник Аякса Себастьян Аллє може повернутись у Бундеслігу – у його послугах зацікавлені німецькі гранди.

Борусія Д почала переговори з Аяксом щодо трансферу Аллє, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Сума переходу може скласти близько 40 млн євро, а у боротьбу може вклинитись Баварія – чемпіони Німеччини шукають альтернативу Лєвандовскі, який задумався щодо відходу.

Відзначимо, що Себастьян вразив Європу виступами у Лізі чемпіонів, забивши 11 голів у складі Аякса в цьогорічному розіграші турніру. Амстердамці вилетіли з ЛЧ ще на стадії 1/8 фіналу.

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