Баварія та Борусія Д націлились на юного таланта Челсі – дортмундці мають туза в рукаві

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой може перейти до одного з німецьких грандів. Борусія Д має козир.

Німецькі гранди Баварія та Борусія Д поведуть боротьбу за молодого англійця Каллума Хадсон-Одоя, повідомляє goal.com.

Пулішіч зацікавлений у переході в Челсі, – Daily Mail

Форвард вважається найперспективнішим гравцем академії Челсі свого покоління і одним з найперспективніших в Англії, але наразі Мауріціо Саррі дає йому можливість грати лише в матчах Кубка англійської ліги та Ліги Європи.

Видання Metro повідомляє, що "джмелі" можуть запропонувати "синім" включити Каллума в угоду щодо Крістіана Пулішіча, якого так хочуть бачити на Стемфорд Брідж.

Топ-5 клубів, які міг би очолити Моурінью: можливість втерти носа Гвардіолі та майже фантастичний варіант з Мессі