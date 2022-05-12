Головний тренер Юліан Нагельсманн і спортдир Хасан Саліхаміджіч мають різні погляди на трансферну стратегію клубу, інформує Sport Bild.

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Наставник не впевнений, що влітку йому привезуть тих гравців, яких він попросив ще кілька місяців тому. Також головного тренера непокоїли затяжні переговори з Лєвандовскі і Мюллєром (Томас вже підписав новий контракт). Саліхаміджіч апелює провальним переходом Забітцера. Минулого літа Нагельсманн перетягнув хавбека з РБ Лейпциг, але той і близько не виправдовує зарплату у 10 млн євро на рік.

Додамо, що цей сезон виявився для Баварії не надто успішним. Мюнхенці виграли лише Бундеслігу, а в ЛЧ несподівано вилетіли від Вільяреала на стадії 1/4 фіналу.

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