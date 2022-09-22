Команда умовно поділилася на 3 групи – радісні, відносно задоволені і найбільш роздратовані, інформує Sport1. До останньої віднесли 4 гравців, хоча не у всіх є проблеми конкретно через Нагельсманна.

Баварія знайшла винних у найгіршому старті сезону за 20 років – Нагельсманн поки в безпеці

Садьйо Мане потужно розпочав кар'єру у Мюнхені, однак в останніх 5 матчах не зробив жодної результативної дії. Екс-зірка Ліверпуля обіцяє виправитись, хоча на полі все ще виглядає відірваним від нових партнерів. Раян Гравенберх також прийшов влітку, і йому поки доводиться миритися з роллю запасного (всього 218 хвилин на полі). 20-річний хавбек навіть наважився дати інтерв'ю, в якому відкрито поскаржився на недовіру.

Занепокоєні останніми тижнями і Кімміх з Горецкою. Перший залишається ключовим гравцем Баварії, але його амбіції не дозволяють закривати очі на такі результати. Йозуа розраховує на реакцію партнерів після міжнародної паузи. Горецка ж був засмучений сидінням у запасі на старті сезону. Хавбек хоче грати постійно і підійти до чемпіонату світу у своїй найкращій формі. Заважає ще й коронавірус, який змушує Леона пропустити найближі матчі збірної Німеччини.

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