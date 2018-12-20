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Ернандес не покине Атлетіко – клуб провів переговори з Баварією

08:20 190 Читать на русском
Ернандес не покине Атлетіко – клуб провів переговори з Баварією
Лукас Ернандес / Фото: соцмережі

Мюнхенська Баварія не робитиме спроб придбати захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса.

Мадридський Атлетіко виступив з офіційною заявою щодо інформації про перехід захисника Лукаса Ернандеса в Баварію за 80 мільйонів євро.

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"Атлетіко хоче заявити, що Лукас Ернандес у розмові з керівництвом нашого клубу спростував інформацію про домовленість з Баварією і про свій намір піти.

Відмінні відносини між нашими клубами посприяли тому, що в розмові наших президентів Баварія спростувала інформацію про нібито підготовку до переходу футболіста", – йдеться в заяві Атлетіко на офіційному сайті клубу.

Теги
Трансфери Баварія Баварія Лукас Ернандес Лукас Ернандес Атлетіко Атлетіко Іспанія
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