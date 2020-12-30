Баварія солов'їною подякувала українським уболівальникам за підтримку

Мюнхенська Баварія цінує підтримку своїх вболівальників у різних куточках світу.

Прес-служба Баварії підготувала низку дописів на офіційній сторінці мюнхенців у Фейсбук зі словами вдячності багатьма мовами. Зокрема, присутній допис українською: "Дякуємо за підтримку у 2019 році!".

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Українські шанувальники німецького топ-клубу миттєво відреагували на цю подію, залишивши чимало коментарів під постом.

Нагадаємо, що мюнхенці посідають третє місце за підсумками першого кола чемпіонату Німеччини, відстаючи від першого Лейпцига на чотири очки. Баварія також вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з лондонським Челсі.

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