Баварія шукає правого захисника – на прицілі партнер Зінченка

Мюнхенський клуб планує підписати ще одного фулбека, щоб повністю укомплектувати лінію оборони.

У складі Баварії є два класні праві захисники: Йозуа Кімміх і Бенжамен Павар. Однак гравець збірної Німеччини значно комфортніше почувається в опорній зоні, а французький універсал потрібен у центрі оборони.

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Ніклас Зюле серйозно травмований, Лукас Ернандес також в лазареті, а Жером Боатенг планує зимовий трансфер. Баварія не хоче купувати нового центрбека, тому розраховує використовувати там Павара. А от на правий фланг хоче підписати ще одного виконавця.

На радарі мюнхенського клубу – фулбек Манчестер Сіті Жоау Канселу, який здатен зіграти на обох бровках. Шанси підписати португальця досить високі, адже той не має постійного місця в основі "містян". Баварія готова орендувати Канселу вже взимку, інформує Bild.

Також "ротен" розглядають варіант з крайнім захисником Монако Беньяміном Хенріксом – французи вимагають за німецького фулбека щонайменше 30 мільйонів євро.

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