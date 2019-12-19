toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Баварія шукає правого захисника – на прицілі партнер Зінченка

13:59 516 Читать на русском
Баварія шукає правого захисника – на прицілі партнер Зінченка
Жоау Канселу / Man City

Мюнхенський клуб планує підписати ще одного фулбека, щоб повністю укомплектувати лінію оборони.

У складі Баварії є два класні праві захисники: Йозуа Кімміх і Бенжамен Павар. Однак гравець збірної Німеччини значно комфортніше почувається в опорній зоні, а французький універсал потрібен у центрі оборони.

Сане вирішив перейти в Баварію – чемпіон Бундесліги роздумує над січневим трансфером

Ніклас Зюле серйозно травмований, Лукас Ернандес також в лазареті, а Жером Боатенг планує зимовий трансфер. Баварія не хоче купувати нового центрбека, тому розраховує використовувати там Павара. А от на правий фланг хоче підписати ще одного виконавця.

На радарі мюнхенського клубу – фулбек Манчестер Сіті Жоау Канселу, який здатен зіграти на обох бровках. Шанси підписати португальця досить високі, адже той не має постійного місця в основі "містян". Баварія готова орендувати Канселу вже взимку, інформує Bild.

Також "ротен" розглядають варіант з крайнім захисником Монако Беньяміном Хенріксом – французи вимагають за німецького фулбека щонайменше 30 мільйонів євро.

Тете в Баварію за 50 мільйонів – чутки небезпідставні, але агент дико перегинає

blog_ava
Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького
08:00
6331
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Чемпіонату Німеччини Жоау Канселу Жоау Канселу Монако Монако Німеччина Трансфери Бенжамін Хенрікс Бенжамін Хенрікс Трансфери Баварії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
1
год
:
7
хв
Удінезе
16:00
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук