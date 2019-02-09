Коноплянка вийде в старті на матч з Баварією

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско випустить в старті вінгера Євгена Коноплянку.
Шальке у своєму Twitter опублікував стартовий склад на матч 21 туру Бундесліги проти Баварії. Українець Євген Коноплянка вийде в старті.
Склад Шальке: Ферманн, Маккенні, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руди, Кутучу, Каліджурі, Очіпка, Сане, Брума.
Запасні: Лангер, Менділь, Настасіч, Маскарель, Ут, Матондо, Харіт.
Склад Баварії: Ульрайх, Хуммельс, Тьяго, Лєвандовскі, Хамес, Боатенг, Горетцка, Гнабрі, Алаба, Коман, Кімміх.
Запасні: Фрюхтль, Зюлє, Рібері, Мартінес, Рафінья, Девіс, Мюллєр.
Поєдинок на Альянц Арені розпочнеться о 19:30 за київським часом.