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Коноплянка вийде в старті на матч з Баварією

18:37 179 Читать на русском
Коноплянка вийде в старті на матч з Баварією
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско випустить в старті вінгера Євгена Коноплянку.

Шальке у своєму Twitter опублікував стартовий склад на матч 21 туру Бундесліги проти Баварії. Українець Євген Коноплянка вийде в старті.

Склад Шальке: Ферманн, Маккенні, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руди, Кутучу, Каліджурі, Очіпка, Сане, Брума.

Запасні: Лангер, Менділь, Настасіч, Маскарель, Ут, Матондо, Харіт.

Склад Баварії: Ульрайх, Хуммельс, Тьяго, Лєвандовскі, Хамес, Боатенг, Горетцка, Гнабрі, Алаба, Коман, Кімміх.

Запасні: Фрюхтль, Зюлє, Рібері, Мартінес, Рафінья, Девіс, Мюллєр.

Поєдинок на Альянц Арені розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Німеччина21 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Шальке: Субота 09 лютого 2019

Баварія

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Шальке
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