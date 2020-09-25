Баварія здолала Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Севілья на "Футбол 24".

Севілья несподівано швидко відкрила рахунок у матчі – Ракітіч заробив пенальті, а Окампос впевнено його реалізував. Баварія втратила цілу купу нагод до того, як Горецка на 34 хвилині пробив Буну. У другій половині Баварія вийшла вперед завдяки знущальному голу Лєвандовскі, однак арбітр справедливо зафіксував офсайд.

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Севілья мала гострі контратаки, однак Ен-Несірі наприкінці другого тайму та на початку овертайму двічі не зміг переграти Нойєра після виходу віч-на-віч. Долю поєдинку вирішив Хаві Мартінес, який вдало зіграв на добиванні після подачі кутового.